Buurt in Beverwijk geschrokken na woningbrand: "Ik krijg er weer kippenvel van"

BEVERWIJK - Aan de buitenkant is er bijna niets meer van te zien, maar zaterdag woedde er aan de Hortensialaan in Beverwijk een brand. De bewoner en zijn twee katten kwamen daarbij om het leven. De buurt is nog steeds geschrokken.

"Het is heel bizar. We zijn een sociaal buurtje en we merken een hoop van elkaar. Het was een warme dag. Alle deuren en ramen stonden open. Mensen liepen buiten. Het is raar dat niemand iets heeft gemerkt", vertelt overbuurvrouw Connie Feijnen aan NH Nieuws.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De buren roken een gaslucht. Maar dit kan de politie niet bevestigen. Onderzoek moet uitwijzen wat de brand heeft veroorzaakt.

Connie vervolgt: "Ik krijg er weer kippenvel van. Ineens is iemand weg. Het is raar. Zijn auto, alles staat er, maar hij is weg. Bizar."