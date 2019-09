Rook uit leegstaande boerderij in Obdam

OBDAM - Hulpdiensten waren vanmiddag bij een boerderij aan de Dorpsstraat in Obdam. Uit het rieten dak kwam namelijk rookontwikkeling.

Na controle van de brandweer bleek er gelukkig geen brand te zijn in het leegstaande huis.

De brandweer is nu bezig met de laatste controles. Het is niet duidelijk hoe de rook is ontstaan.