Gratis ontbijt op station Haarlem voor spitsmijdende treinreizigers

HAARLEM - Treinreizigers in Haarlem die morgen vóór de drukke ochtendspits al de trein pakken, krijgen een gratis ontbijtje van de NS. Het bedrijf wil de mensen belonen die zo de drukte in de ochtend helpen terug te dringen.

Het traject tussen de stations Haarlem en Amsterdam Sloterdijk behoort al jaren tot één van de drukste stukken spoor in de spits. Op dit traject rijden acht treinen per uur per richting. Reizigers die tussen 6.00 en 7.30 uur vanaf station Haarlem vertrekken, krijgen een ontbijtje.

Aandacht voor drukte

Met de actie wil de NS aandacht vragen voor het reizen buiten de spits waar het kan. De vervoerder verwacht in deze maand een recordaantal van 36,7 miljoen reizigers.