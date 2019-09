Man stompt agent twee keer met vuist in gezicht en mishandelt Hilversummer met bierfles

HILVERSUM - Een 23-jarige Weesper heeft vannacht twee mannen ernstig mishandeld in het centrum van Hilversum. De verdachte sloeg een agent in het gezicht en mishandelde een inwoner van de Mediastad met een bierflesje.

De politie kwam om iets over 04.00 uur vannacht af op een opstootje in de Herenstraat. Toen een agent de man uit Weesp aansprak, probeerde de twintiger de confrontatie op te zoeken met de man met wie hij net ruzie had gezocht. De agent probeerde de man tegen te houden en kreeg daarbij een vuistslag in het gezicht.

De man werd daarop aangehouden door de politie, waarna de agressieveling zich verzette en de diender nog een keer in het gezicht wist te raken.

Mishandeld met bierflesje

Na de aanhouding van de man bleek via camerabeelden in het centrum dat hij even daarvoor een 25-jarige Hilversummer had mishandeld door hem met een bierflesje op zijn hoofd te slaan. Zowel de agent als de Hilversummer hebben aangifte gedaan tegen de man uit Weesp, schrijft de politie op Facebook.