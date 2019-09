Gaslek bij auto in Bovenkarspel: omgeving afgezet

BOVENKARSPEL - Bij tankstation BP aan de Florasingel in Bovenkarspel is vanmiddag een gaslek ontdekt, vermoedelijk in de auto van een klant.

Rond 14.10 uur werd een gaslucht geroken bij het station waarop de auto werd gecontroleerd. "De auto is op een veilige plek in een weiland gezet", vertelt een woordvoerster van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws. "De eigenaar van de auto moet nu zelf de auto laten controleren."

Vanwege het lek moesten klanten van het tankstation naar verluidt hun auto achterlaten en het gebied verlaten. Dit kan de Veiligheidsregio echter niet bevestigen: "Maar het past wel binnen het protocol van een dergelijke situatie."