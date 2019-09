'Pieter Post' al vijftig jaar postbezorger in De Rijp: "Ik vind het geweldig!"

DE RIJP - In De Rijp kennen ze hem als Pieter Post, want al vijftig jaar brengt de 65-jarige Piet Slooten in het dorp de brieven rond. Om hem te verrassen, besloten dorpsgenoten hém eens wat kaartjes te sturen. De teller staat inmiddels op 150 felicitatiekaarten. "Ik wist van niks!", aldus Piet.

"Ik krijg kaarten van de vreemdste mensen, van collega's uit Verweggistan", lacht Piet. Ik was totaal verrast. Dat is natuurlijk het mooiste!", zegt hij enthousiast. Dorpsgenoten wilden zijn vijftigjarige jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Via Facebook organiseerden ze een actie om zoveel mogelijk kaartjes bij Piet te laten bezorgen.



De teller staat inmiddels op 150 kaarten. Piet geniet enorm van alle belangstelling. "Mensen feliciteren mij ook op straat. Dat is wel heel erg leuk."

Pensioen

Piet ging een paar jaar geleden eigenlijk al met pensioen. Totdat het postbedrijf hem vroeg om te blijven. "Ze hadden een tekort aan postbezorgers en toen vroegen ze of ik af en toe nog kon werken. Ik dacht: prima, anders moet ik thuis helpen afstoffen", lacht Piet.



Als 15-jarig jongetje begon hij op de zogeheten postschool in Alkmaar, waar hij alles leerde over het bezorgen van de post. In die tijd was het ook nog zo dat je als postbode de eed af moest leggen. Er is inmiddels veel veranderd. "Het is veel rustiger door de komst van e-mails enzo", zegt Piet. "Veertigurige werkweken bestaan niet meer. Daarom zijn we nu postbezorgers geworden; echte postbodes bestaan niet meer."



Stoppen

De Rijpenaren zijn blij dat Piet het bijltje er voorlopig er nog niet bij neerlegt. "Hij kan het ook niet laten hoor", lacht zijn overbuurvrouw. "En hij hoort overal de praatjes, de nieuwtjes. Dus als wij een nieuwtje willen weten, lopen we naar Piet." Een buurman vult aan: "Als je Piet niet kent in De Rijp, ben je geen Rijper. Hij regelt alles hier."



Piet vindt zijn werk nog veel te leuk om te stoppen. "Voorlopig nog niet hoor! Een beetje ouwehoeren langs de weg; ik vind het geweldig!"