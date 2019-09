Dirk (75) fietst duizendste rondje om IJsselmeer: "Nu eerst een Bacardi-cola"

WERVERSHOOF - Twintig jaar lang fietste hij wekelijks een rondje om het IJsselmeer. Zaterdag deed de 75-jarige Dirk de Vries dat voor de duizendste keer. Familieleden, vrienden en een heuse fanfare wachtten hem aan het begin van de avond op in zijn woonplaats Wervershoof.

Het duizendste rondje fietste hij niet alleen, want tijdens zijn laatste tocht werd Dirk vergezeld door zo'n tachtig andere wielrenners.

'Blij dat het klaar is'

"Het is gedaan", zegt hij tevreden. "Nu eerste een Bacardi-cola. Ik heb het met veel genoegen gedaan, maar ik ben ook wel blij dat het klaar is." Dat is niet verwonderlijk, want zijn fietstochten kosten hem veel tijd. Straks heeft hij daarom een stuk meer tijd voor zijn andere hobby's, zoals vissen en zijn werk als verkeersregelaar.

Toch heeft hij nog een doel als het om fietsen gaat. Als de Afsluitdijk in 2022 klaar is, wil hij graag nog eens over het fietspad fietsen dat aan de kant van de Waddenzee komt te liggen. "Ik hoop dat zeker nog te kunnen dan", zegt hij.

Trots

Vrienden en familieleden van Dirk zijn ontzettend trots. "Een dag met een gouden randje", zegt zijn vrouw Bets. Ook dochter Ester is blij: "Ik denk dat mijn vader ook de dag van zijn leven heeft gehad en daarom is het allemaal begonnen."

"Kijk, afgelopen jaar hebben we Maarten van der Weijden gehad in Friesland, wij hebben Dirk uit Wervershoof", zegt een andere aanwezige.