Beginnend bestuurder racet met 173 kilometer per uur over de ring van Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft vannacht de rijbewijzen ingevorderd van twee beginnende bestuurders op de A10 in Amsterdam. Eén van hen scheurde met 173 kilometer per uur over de ring.

De snelheidsduivel heeft niet lang kunnen genieten van zijn rijbewijs. Hij mocht namelijk pas net zelfstandig de weg op. Twee dagen geleden had hij zijn '2toDrive' traject afgesloten. "De verantwoordelijkheid om te rijden zonder begeleiding kon de verdachte kennelijk nog niet aan", schrijft de politie op Twitter.

Vier keer te veel

Een andere beginnende bestuurder zat met ruim vier keer te veel alcohol op achter het stuur. Ook zijn rijbewijs is ingenomen. Het Openbaar Ministerie gaat nu besluiten welke straf de bestuurders krijgen.