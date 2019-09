Zaandamse winkelstraat bloeit op dankzij samenwerking tussen bedrijven

ZAANDAM - Er moeten meer kleine winkels komen op de Westzijde in Zaandam, vinden bewoners en ondernemers uit de buurt. Nu de straat is opgeknapt, is het ook aantrekkelijker geworden voor de winkeliers om zich daar te gaan vestigen.

Willemien Beudekker zit al zes jaar op haar plek met haar winkel Zaansch Faam en wilde graag uitbreiden. Door een club ondernemers te verzamelen, konden zij het pand naast zich nieuw leven inblazen. "Je zag hier wel vaak vage winkels zitten, maar die waren altijd weer snel weg", legt ze uit. "Voorheen was het een chique winkelstraat, met dure winkels. Dat is een beetje foutgegaan."

Daarop bedacht ze Kwartier West, een samenwerking van verschillende bedrijven die een plek zochten. "Alleen hadden we het hier niet gered", zegt Willemien.

Westzijde 'weer leuk'

Dat bleek een gouden kans voor Dagmar Koene-Veldhuis. "Later als ik groot ben, wil ik wel een lunchroom openen", was haar gedachte en nu is die droom werkelijkheid. Naast Willemien en Daphne zitten er ook een speelgoedwinkel, een kledingzaak en een tweedehands platenwinkel in het pand. "We horen van mensen dat het weer leuk is om hier te komen", zegt Dagmar.