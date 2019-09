Parkeerwachter in Zandvoort beroofd van honderden euro's parkeergeld

ZANDVOORT - Een parkeerwachter in Zandvoort is zaterdagochtend overvallen van al zijn parkeergeld.

Een Duits sprekende man kwam rond 11.00 uur op de Thorbeckestraat naar de parkeerwachter toe om de weg te vragen. Even later beroofde hij de wachter van het parkeergeld in zijn heuptas, zo laat de politie weten.

De man ging er met honderden euro's vandoor in de richting van de Westerparkstraat.

De man zou tussen de 40 en 45 jaar oud zijn en ongeveer 1.80 lang. Hij heeft een bol gezicht met krullend blond haar en draagt een baard. Wie iets gezien heeft of meer over de beroving weet, wordt verzocht contact te zoeken met de politie.