In Vogelvlucht: de Amsterdamse wijk IJburg

AMSTERDAM - De Amsterdamse woonwijk IJburg is relatief nieuw en er wordt nog altijd flink gebouwd op de kunstmatige eilanden. Tijd om er eens overheen te vliegen in een nieuwe aflevering van In Vogelvlucht.

Wie IJburg via de oostkant van Amsterdam wil bereiken, moet eerst over de Enneüs Heermabrug rijden. Door zijn opvallende ontwerp wordt het bouwwerk ook wel de 'beha' genoemd.

Op IJburg zelf valt het rechthoekige stratenpatroon al snel op. De wijk kent in de zomer grote drukte bij het strandje Blijburg. Nog steeds wordt er gebouwd op de eilanden; de nieuwe ruimtes worden gebruikt voor woningen en natuur.

