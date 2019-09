Rijdende auto vliegt in brand op A7 bij Zaandijk

ZAANDIJK - Het moet flink schrikken zijn geweest voor een automobilist op de A7 bij Zaandijk vanmorgen. Al rijdend kwam er ineens rook onder de motorkap vandaan. Niet veel later stond de hele auto in lichterlaaie.

De bestuurder wist op tijd de auto verlaten en raakte niet gewond. Ondanks dat de brandweer snel ter plekke was, kon niet voorkomen worden dat de auto volledig in de as werd gelegd.

Een berger heeft het wrak afgevoerd.