Chaos in Zaanse straat: bestuurder ramt maar liefst acht auto's

ZAANDAM - Een bestuurder is gisteravond de macht over het stuur verloren terwijl hij door de Vergiliusstraat in Zaandam reed. Maar liefst acht geparkeerde auto's moesten het ontgelden.

Zowel auto's aan de linker- als rechterkant van de weg raakten beschadigd. Een getuige zag het gebeuren en noemde het een 'aanschakeling van klappen en klapjes.'

De politie was snel ter plekke en heeft de bestuurder aangehouden. In eerste instantie ontkende de brokkenpiloot achter het stuur gezeten te hebben. Er wordt vermoed dat hij onder invloed was. Hij is meegenomen naar het bureau.

Veel bewoners van de straat stonden na het ongeluk tot laat op de avond nog op straat om de schade te bekijken.