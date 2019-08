Politie snapt voortvluchtige met jarenlange gevangenisstraf tijdens verkeerscontrole

SCHIPHOL - De politie heeft een wel erg mooie bijvangst gemaakt tijdens een verkeerscontrole: een bestuurder bleek maar liefst nog 789 dagen gevangenisstraf te moeten uitzitten.

De voortvluchtige man liep tegen de lamp toen zijn bestelauto door agenten stil werd gehouden op de A4 ter hoogte van Schiphol.

Lang strafblad

De man was veroordeeld voor meerdere strafbare feiten, waaronder: deelnamen aan een criminele organisatie, oplichting en valsheid in geschrifte. Toen zijn schimmige gegevens naar boven kwamen drijven is de man direct door de politie aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex.