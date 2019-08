Dodelijk slachtoffer bij explosie in woning in Beverwijk

BEVERWIJK - In een woning in Beverwijk is er door een explosie een dodelijk slachtoffer gevallen. Rond zeven uur vond er een harde klap plaats op de Hortensialaan, vermoedelijk gevolgd door een korte, hevige brand.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur, volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio, in de woning al gedoofd. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De recherche is ter plaatse en doet samen met de brandweer onderzoek naar het ongeval.

De schade van de explosie is van buiten nauwelijks te zien. Een getuige vertelt tegen NH Nieuws dat de recherche met zaklampen naar binnen moest omdat het daar erg donker zou zijn. "Het lijkt daar alsof de boel zwartgeblakerd is."