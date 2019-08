Groep van zeven mishandelt en berooft jongen (17) in park Zaandam

ZAANDAM - Een 17-jarige jongen uit Zaandam is donderdagnacht door een grote groep van zijn fiets getrokken en mishandeld. Dit gebeurde rond 00.30 uur in het Burgemeester in ´t Veldpark.

De tiener fietste met een vriendin door het park naar huis. Toen ze over de brug reden kwamen er naast de speeltuin ineens twee jongens in hun richting lopen. Eén van deze jongens duwde het slachtoffer van zijn fiets op de grond.

Hierna kwamen nog vijf jongens uit de bosjes naar hen toegelopen. Het slachtoffer probeerde weer op zijn fiets te stappen maar werd door een paar jongens weer van zijn fiets getrapt. Hierna sloegen en schopten twee jongens op hem in.

Hoofdwond

Daarna pakten de jongens de fiets van het slachtoffer en gingen er met zijn zevenen vandoor. Het slachtoffer hield een wond aan zijn hoofd aan de onfortuinlijke ontmoeting over. De fiets werd een halfuur later in een ander park teruggevonden.

Signalement

De politie heeft een signalement gedeeld van het duo dat eerst aanviel: de jongen die het slachtoffer van zijn fiets duwde was ongeveer 1,70 meter lang, licht getint en donker gekleed. Daarna is het slachtoffer mishandeld door een jongen met een blanke huidskleur en een pet en een jongen met een stevig postuur en donkere huidskleur.