Straks live: NH Events bij Rock 'n Roll Street Akersloot en Langedijker Beddenrace

AKERSLOOT - Op deze zomerse zaterdag is NH Events weer de provincie ingetrokken voor nieuw avonturen. Vandaag zijn we te vinden in Akersloot waar de nozems, rock 'n rollers en autofanaten samenkomen voor 'Rock 'n Roll Street Akersloot', daarna gassen we door voor de Langedijker Beddenrace.

Dat is allemaal live te volgen via de Facebookpagina van NH Events.

Vandaag staat Akersloot in het teken van de Solexrace: brullende motoren, overtrekkende benzinedampen, lange leren jassen en pothelmen, oftewel de solexrace 'Hel van het Westen'.

Snelheidsduivels

De standaardrace, waarbij de deelnemers getooid in originele kledij achter het stuur kruipen, wordt al ruim 30 jaar in het dorp gehouden. Ook is er een speciale klasse met opgevoerde Solexen, die snelheden van 80-90 kilometer per uur kunnen halen en zullen ongeveer 20 jonge snelheidsduivels hun minibikes uitproberen.

Beddenrace

Langedijk ligt al decennia op één oor, maar is schijnbaar nog niet uitgeslapen: de traditionele dorpsrace met bedden op wieltjes bestaat vandaag 40 jaar! En het is geen sport voor slaapkopppen, de rappe ledikanten halen bijna 60 kilometer en daarmee was is deze race niet iets waar je zomaar aan meedoet.