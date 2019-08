Heropening van Corneliuskerk in Limmen toch niet al dit jaar

LIMMEN - De Corneliuskerk in Limmen is van buiten als een feniks uit zijn as herrezen na de catastrofale brand in mei 2018, maar de geplande heropening voor kerst van dit jaar komt helaas toch te snel. Die moet naar verwachting nu tijdens Pasen gaan plaatsvinden.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad, dat uit de mond van de projectleider van de renovatie optekent dat de werkzaamheden aan de kerk toch meer tijd dan gedacht. "Vooral de specialistische dingen", zegt Peter Rietveld daarover.

Lees ook: Zeer grote brand verwoest Corneliuskerk Limmen: "Het is vreselijk triest"

Zo worden onder andere de houten vloeren vervangen door een betonnen fundament en komt er vloerverwarming in de kerk te liggen. Door al deze klussen aan de binnenkant van het pand, kan de heropening van de kerk pas plaatsvinden tijdens Pasen van aankomend jaar.