Burgemeester overweegt aanpassing kraakbeleid na incident in Amsterdam

AMSTERDAM - De Amsterdamse driehoek, bestaande uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van de politie, gaat het Amsterdamse kraakbeleid opnieuw tegen het licht houden. Aanleiding hiervoor is het incident in Westpoort, waarbij een ondernemer zijn pand gekraakt zag door leden van de We Are Here-groep.

Dat vertelt burgemeester Halsema in Het Gesprek met de Burgemeester. Ondernemer Salih Ozcan wilde op 19 augustus samen met AT5 zijn pand bezoeken, toen hij werd tegengehouden door de krakers die hem sommeerden om zijn pand te verlaten. Voor veel mensen was dat de wereld op z'n kop. Die reactie had ik zelf ook", zegt Halsema.

Kraakbeleid tegen het licht houden

Het kraakbeleid in Amsterdam is al jaren onveranderd. Zo wordt er niet ontruimd voor leegstand. Het Openbaar Ministerie maakt vervolgens afwegingen om te kijken of er een spoedontruiming plaats kan vinden. "Maar dit kan niet de bedoeling zijn", zegt Halsema over de situatie in Westpoort. "Het kan niet zo zijn dat een eigenaar zijn pand wil betreden en er niet meer in kan."

Deze specifieke situatie is dan ook reden voor Halsema om het kraakbeleid nogmaals kritisch te bekijken. "Voor mij is dit incident aanleiding geweest om in de driehoek te bespreken of wij de uitgangspunten van het Amsterdams beleid niet nog eens goed tegen het licht moeten houden en dat gaan we ook doen." Wat mogelijke veranderingen in zouden kunnen houden kan Halsema nog niet zeggen.

Direct ontruimen niet reëel

Ook gaat Halsema specifiek in op de groep krakers die in het pand van Ozcan waren getrokken. "We merken dat deze groep, die nog steeds figureert onder de vlag van We Are Here, maar wisselend is in bezetting, in toenemende mate voor problemen zorgt. Nu deze groep steeds assertiever opereert, wil ik opnieuw nagaan of het beleid voldoende is."

Wel benadrukt de burgemeester dat het direct ontruimen van gekraakte panden niet reëel is. "Of je nou het Amsterdamse beleid volgt of niet: op het moment dat de strafwet in werking treedt, zullen er altijd procedurele zorgvuldigheden in acht worden genomen. Dat geldt hier ook."