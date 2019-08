Automobilist met meerdere rijbewijzen op zak opgepakt na achtervolging

AMSTERDAM - De politie heeft gisteren aan het einde van de avond na een achtervolging, die eindigde op de A27, een verdachte aangehouden die met hoge snelheid over de snelweg reed. Bij de bestuurder werden meerdere rijbewijzen aangetroffen.

De politie wilde de automobilist in het centrum Amsterdam van de stad aan de kant zetten vanwege asociaal rijgedrag en het niet dragen van een gordel. De bestuurder negeerde echter het stopteken van de agenten, waarna de achtervolging werd ingezet.

Er werden tijdens de achtervolging snelheden tot 200 kilometer per uur gehaald. Volgens de politie kon door tijdige communicatie met meldkamers buiten de regio Amsterdam eenheden tactisch gepositioneerd worden.

De verdachte is met zijn auto op de A27 gecrasht. Er vielen geen gewonden. Wel is de auto zwaar beschadigd. Bij controle van de bestuurder vond de politie meerdere buitenlandse rijbewijzen. Deze zijn allemaal ingevorderd. Er loopt nog een onderzoek naar eventueel gebruik van drank en/of drugs door de verdachte. De auto is in beslag genomen.