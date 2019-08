Gewonde bij steekpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een steekpartij op de Kikkensteinstraat in Amsterdam is vanmorgen een 52-jarige man gewond geraakt. De dader wordt nog gezocht.

Het slachtoffer is na het steken een stuk gaan lopen en belde met de politie toen hij op de Kruitbergstraat was. Daar is hij ook aangetroffen door de hulpdiensten. De gewonde man moest worden gehecht.

Agenten hebben nog gezocht naar de dader. Er is ook een woning binnengevallen. Er is niemand aangehouden. De politie zegt op zoek te zijn naar een man met een donkere huidskleur. Hij is ongeveer 40-45 jaar oud en draagt een bruin trainingspak. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht de politie te bellen.