Half blinde kat gered uit afvalcontainer in Schagen

SCHAGEN - De dierenambulance in Schagen heeft een kat gered die verstopt zat in een afvalcontainer. Vlak voordat de berg vuil gesorteerd zou worden door een grijpmachine, werd de kat opgemerkt door een oplettende medewerker.

"Het arme dier kon nog net op tijd uit zijn vreselijke situatie bevrijd worden", aldus DierenAmbulance Schagen op hun Facebookpagina. Op foto's is te zien dat het dier behoorlijk vies was en aan één oogje blind is.

Twee weken eerder werd de kat ook al gespot op het terrein van HVC Afvalbergstation. Toen liep het beestje met een chipszak op zijn hoofd. Die kon toen door een medewerker verwijderd worden, waarna de kater het op een lopen zette. Hij werd toen niet meer teruggevonden.

Lees ook: Piepjonge kitten gedumpt in ondergrondse afvalcontainer: "Beestje zat in afgesloten zak"

Tot hij gisteren weer opdook in de gevaarlijke container. Nu kon hij niet de benen nemen. "Nu zit het manneke veilig en met lekker eten (wat was hij uitgehongerd) bij ons de opvang", vertelt de opvang.