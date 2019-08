Dirk fietst duizendste ronde om het IJsselmeer: "Het is Dirks feestje"

WERVERSHOOF - Het is een bijzondere dag voor de 75-jarige Dirk de Vries uit Wervershoof. Vandaag fietst hij zijn duizendste ronde om het IJsselmeer en dat doet hij niet alleen: hij wordt vergezeld door meer dan 80 andere wielrenners.

Het is op de vroege morgen al een klein feestje in de straat waar Dirk woont: rond 6.30 uur druppelen de eerste wielrenners 'binnen' en om 6.55 uur staat de hele straat bomvol.

De mannen en paar vrouwen, hebben allemaal al eens eerder een ronde om het IJsselmeer gefietst met Dirk en zijn ook vandaag door hem uitgenodigd om mee te gaan. "Het wordt Dirks feestje", vertelt een van de fietsers.

De zeventiger zelf heeft er zin in en is zichtbaar geraakt door de komst van alle mensen vandaag. "Ja, ik ben geëmotioneerd, dat kun je wel zien aan me."

20 jaar geleden

Dirk ontmoette 20 jaar geleden een man uit Wolvega die hem vertelde dat hij bezig was om 500 keer om het IJsselmeer te fietsen op een oude damesfiets. Dit inspireerde Dirk: hij besloot hetzelfde te doen, maar dan op een racefiets.

Bij de vijfhonderdste keer, inmiddels 10 jaar geleden, vierde Dirk een feestje en ook vandaag bij de duizendste keer wordt er een feest van gemaakt. Het peloton stopt onderweg nog even voor koffie met koek en verder wordt er gekoerst op een gemiddelde van zo'n 25 kilometer per uur.

"Ik ben nooit eerder met tegenzin op de fiets gestapt", vertelt Dirk enthousiast. "En vandaag ook niet". Met het prachtige weer moet het wel een mooie tocht worden. Vanavond rond 18.15 uur verwacht Dirk met het peloton aan te komen in het centrum van Wervershoof.