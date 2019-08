Muidenaar (22) neergestoken in Hilversum: politie zoekt getuigen

HILVERSUM - Een 22-jarige man uit Muiden is in de nacht van 18 augustus neergestoken op de Stad en Landestraat in Hilversum. De politie heeft een man ter plaatse aangehouden, maar zoekt nog getuigen.

Het slachtoffer werd rond 03.50 uur door een onbekende onder zijn schouderblad gestoken. Agenten hebben de man verzorgd, waarna ze een verdachte man over een schutting zagen klimmen. De 26-jarige uit Hilversum werd aangehouden en zit op dit moment nog vast.

De politie doet nog onderzoek naar een mogelijke tweede verdachte en komt graag in contact met mensen die meer weten over de vermoedelijke vechtpartij.