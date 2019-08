Alkmaarse Maya maakt attractie van eigen huis: "Kan eindelijk genieten van de kermis"

ALKMAAR - Ieder jaar zit de Alkmaarse Maya Link midden in het feestgedruis van de kermis. Ze woont in de stad met een raam vlak boven de attracties. Een nachtmerrie als je even lekker tot rust wil komen. Om toch ook te genieten van de kermis, bedacht ze een oplossing: een attractie maken van haar eigen huis.

Al tien jaar lang ergert Maya zich een ongeluk. De kermis van Alkmaar duurt maar liefst tien dagen lang en dus zit ze ook al die tijd in de herrie. Voor de één een feest, voor de ander een nachtmerrie. "Ik kan hier niet leven tijdens de kermis", vertelt ze tegen NH Nieuws. "Ik heb het geprobeerd, maar na drie uurtjes word je er al gek van."

Attractie maken

Om toch te kunnen genieten, besloot ze het heft in eigen handen te nemen en bedacht een geschikte oplossing. "Als ik nou niet tien dagen in mijn huis kan wonen, kan ik dan wel een attractie maken?", bedacht ze zich.

En zo geschiedde. Dit jaar is haar huis een van de vele trekpleisters die er zijn in de stad. "Ik heb een hengel van acht meter waarmee ik uit mijn raam sta. Mensen kunnen dan op de rode stip gaan staan en dan komt er een emmertje met een briefje waarop een opdracht staat. Als ze dat goed uitvoeren, kunnen ze iets winnen", aldus de nieuwe 'medewerker' die ook al helemaal is uitgedost in kermisstijl.

Plezier

Of de kermisbazen er blij mee zijn? "Ik heb officiële goedkeuring gehad. Voor het eerst in tien jaar plezier in de kermis", lacht Maya.