Veel rook bij brand in bedrijfspand in Haarlem

HAARLEM - Bij een bedrijf aan de Waarderveldweg in Haarlem is vannacht een felle brand uitgebroken. Op foto's is te zien dat er veel zwarte rook bij vrij kwam.

Vermoedelijk was de brand ontstaan in een heftruck die in de loods stond. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen, maar waarschijnlijk is er veel schade ontstaan door de rook en de bluswerkzaamheden.

De brandweer heeft het pand geventileerd.