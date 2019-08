Bus vol Heerhugowaarders naar Democratiefestival: 'We willen wat te zeggen hebben'

HEERHUGOWAARD - In Nijmegen werd gisteren voor de eerste keer het Democratiefestival georganiseerd en daar waren ook een aantal enthousiaste Noord-Hollanders bij. Het is een dag om de democratie te vieren en een uitgelezen kans om op een festivalterrein zomaar een Kamerlid of Minister tegen het lijf te lopen. Vanmorgen vertrok een bus vol politici en inwoners uit Heerhugowaard en Langedijk om erbij te zijn.

Burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard wordt net als alle andere bezoekers streng gecontroleerd bij de ingang van het gratis festival. "Ik probeerde het dopje van mijn waterflesje nog mee te smokkelen maar dat moest ik inleveren. Een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid", vertelt hij lachend tegen NH Nieuws.

Festivalsfeertje

Een ritje in de zweefmolen met daarboven de tekst; voor de zwevende kiezer of even chillen in een hangmat met uitzicht op de Waal; het festivalsfeertje is aanwezig. Maar het gaat natuurlijk vooral om de inhoud. Zo kunnen de bezoekers naar debatten over actuele thema's en geven prominente sprekers als Hugo Borst, Erben Wennemars en Diederik Samsom lezingen.

Bert Blase doet de workshop 'democratische koekjes' bakken. "Het zijn alleen geen echte koekjes die we gaan bakken, jammer." Nee, het gaat vooral over de ingrediënten voor een goede democratie. Blase vindt het belangrijk dat er veel inwoners met hem de bus in zijn gestapt. "De democratie is aan vernieuwing toe. Onze inwoners willen zeggenschap. Ze kunnen hier leren hoe ze dat moeten vormgeven en daarmee kunnen ze het de gemeente op een goede manier lastig maken."

Genieten

Een van de bewoners die mee is naar Nijmegen is oud-journaalpresentatrice Eugènie Herlaar uit Heerhugowaard. Ze geniet met volle teugen. "Ik weet dat het festival heel veel kost en dat er minder mensen zijn dan gehoopt. Maar ik hoop echt dat het elk jaar, of om de twee jaar wordt gehouden. Als je kijkt hoe het in andere landen is dan mogen we blij zijn dat we in Nederland leven."