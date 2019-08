Haarlemse buurt is uitstekende stoeptegels spuugzat: "Allemaal bloed en een litteken"

HAARLEM - Bewoners van de Slachthuisbuurt klagen steen en been over de losse stoeptegels in de wijk. Ze hebben er zelfs een minidocumentaire over gemaakt. "Ik bleef met mijn slipper achter de tegel hangen en viel: drie ribben gebroken", aldus een wijkbewoner.

Veel stoeptegels steken uit. "En er wonen voornamelijk oude bewoners in de buurt. Ze moeten allemaal naar de vuilcontainers en het is voor hen echt een crime om hier over straat te lopen", zegt wijkraadsman Herman Wijkhuisen tegen NH Nieuws.

Er is weinig vertrouwen dat er wat aan wordt gedaan door de gemeente: "Ik word overal heen gestuurd en als ik daar dan ben is het loket dicht", aldus een bewoner.

Er zijn wel al wat stukken straat vernieuwd, maar volgens de meeste bewoners in de wijk is het 'dweilen met de kraan open'.

Schadevergoeding

Een dame zegt wel een schadevergoeding te hebben gekregen voor haar wonden, die ze overhield aan een val door een tegel. Tegen NH Nieuws wil de gemeente tot nu toe nog niet reageren.

We spraken met een aantal 'slachtoffers' van de tegels.