Verzetsstrijder Harry Cohen (99) in Amsterdam overleden

AMSTERDAM - Oud-verzetsman Harry Cohen is op 99-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Een half jaar geleden overleed zijn vrouw Sieny Cohen-Kattenburg, die in de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen redde. Het stel was 75 jaar getrouwd.

Cohen was in de oorlog fietskoerier voor de Joodse Raad en leerde zo ook zijn vrouw kennen. De 18-jarige Sieny werkte in 1943 als kinderverzorgster in een crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, en was toen al actief in het verzet. Ze wist honderden kinderen weg te smokkelen uit de crèche en zo te behoeden voor deportatie, dat schrijft mediapartner NOS.

Razzia

In de crèche werden de kinderen van Joden opgevangen die na razzia's waren vastgezet in de Hollandse Schouwburg aan de overkant. Doordat het verzet kinderen uit de kaartenbakken van de Duitsers liet verdwijnen, konden deze kinderen niet meer 'officieel' in de crèche verblijven.

Kijk hier een interview van het verzetsmuseum met het verzetsstel:



Op die momenten zorgde Cohen voor hen: hij verstopte zich met de kinderen in het gebouw of nam hen mee naar buiten. Cohen woonde toen zelf ook in de crèche. Het huis waarin hij daarvoor met zijn broers woonde, was verzegeld toen zij met hun gezinnen waren opgepakt.

New York

Harry en Sieny trouwden in juni 1943, vier maanden nadat ze elkaar hadden leren kennen. Niet lang daarna doken ze zelf onder. Op een onderduikadres in Nieuw-Vennep wisten ze de oorlog te overleven.

Na de oorlog emigreerden Harry en Sieny met hun eigen gezin naar New York en daarna naar Mexico. In 1975 keerden ze terug naar Nederland, maar spraken nauwelijks over de oorlog. Pas toen het United States Holocaust Memorial Museum het verhaal van Sieny wilde optekenen, besloot ze dat te vertellen.

Daarna volgden tal van lezingen en interviews waar Harry altijd bij was en het verhaal van Sieny aanvulde met zijn eigen ervaringen. In 2018 kwam er een dubbelbiografie: Harry & Sieny: Overleven in verzet en liefde van schrijfster Esther Shaya.