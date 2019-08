Gewapende overvallers woning 'aftershavegooier'-Edward horen strafeis: 22 en 18 maanden

HOORN - Een straf van 22 en 18 maanden cel: dat eiste het openbaar ministerie vandaag tegen verdachten van een gewapende overval op een woning in Hoorn. Op 18 februari bedreigden de twee mannen Edward de Wit in zijn huis in Hoorn, waarna de Horinees het heft in eigen handen nam en de overvallers heldhaftig met een 'peperdure' aftershave en wasmand zijn huis uit jaagde.

"Het doet zeker wat met je. Heb er echt wel last van gehad", zegt Edward vanmiddag, na afloop van de zitting in Alkmaar, tegen NH Nieuws.

Tijdens de zitting werd uitgebreid besproken wat er die dag gebeurde in Edwards woning. De inbrekers drongen via een raam aan de achterkant van zijn huis aan de Watersnip binnen. Één van de twee mannen kwam de trap opgelopen en bedreigt hem met een wapen. "I want your money. I will shoot you!", zei de inbreker, zijn pistool richtend op Edward.

Daarom jaagt Edward de mannen vol overtuiging zijn huis uit met onder meer zijn aftershave. "Een mooie, massief glazen bol van 80 euro", zei hij destijds tegen NH Nieuws.



Uiteindelijk nemen de inbrekers de benen en nemen wél Edwards laptop en portemonnee mee. Na een korte zoektocht vinden agenten de twee mannen - een Horinees (28) en Alkmaarder (45) - in een woning aan de Kersenboogerd, met de spullen van Edward.

Angst en stress

Inmiddels is de achterruit van de woning vervangen en heeft Edward het dagelijks leven weer opgepakt. "Toch wordt je er steeds aan herrinnert. Ook is het kozijn nog steeds niet geschilderd. Het blijft een open schaafwond". Slapenloze nachten heeft Edward er gelukkig niet meer van. "Maar door angst en stress heb ik een tijdje last gehad van hartkloppingen, maar dat gaat gelukkig nu goed." De uitspraak is op vrijdag 13 september. Edward: "Gelukkig wordt de schade verhaald en vergoed. Ik krijg zelfs de kosten voor de peperdure aftershave terug."