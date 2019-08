Beveiligers Schiphol mogen zondag wel staken

SCHIPHOL - Beveiligers op Schiphol mogen zondag actievoeren en daarbij het werk neerleggen. Dat heeft de rechter bepaald bij het kort geding dat de luchthaven had aangespannen tegen vakbond FNV. Dat meldt FNV-campagneleider Joost van Doesburg. FNV en Schiphol liggen overhoop over een aanbesteding voor nieuwe beveiligingsbedrijven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Om 12.00 uur liep het ultimatum af dat FNV aan Schiphol gaf om akkoord te gaan met de eisen van de vakbond voor de aanbesteding van nieuwe beveiligingsbedrijven. Vanaf volgend jaar gaat Schiphol op zoek naar nieuwe bedrijven om de securitycontroles uit te voeren. FNV wil dat Schiphol zich daarvoor aan de CAO particuliere beveiliging houdt. Schiphol zegt dat vanwege Europese wetgeving niet te mogen doen.

Bovendien vreest de luchthaven zondag veel overlast. Schiphol vindt dat de zaak via de rechter moet worden beslist en niet door middel van personeelsacties.

Niet proportioneel

De kortgedingrechter was het met die laatste redenering van Schiphol niet eens. Ook met het verweer van Schiphol dat de acties niet proportioneel zouden zijn, ging de rechter niet mee. De omvang van de acties stond namelijk nog niet vast, met name omdat Schiphol overleg met FNV 'stelselmatig uit de weg' was gegaan.

Estafetteactie

De beveiligers van Schiphol willen zondag een estafetteactie houden: tijdens de acties zullen om en om de beveiligingspoortjes grotendeels dicht gaan. De vakbond beseft dat dat tot overlast en vervelende situaties kan leiden, maar legt daarvoor de verantwoordelijkheid bij Schiphol.

Reactie Schiphol

Schiphol zegt, in een reactie, de uitspraak van de rechter te betreuren: "De door FNV geplande werkonderbrekingen kunnen leiden tot stagnatie van de passagiersdoorstroming wat onveilige situaties in de terminal kan veroorzaken. vindt het erg vervelend voor al die reizigers die hierdoor mogelijk hinder kunnen ondervinden." Over de wijze van actie voeren zal Schiphol met FNV in gesprek gaan in een zogeheten veiligheidsoverleg.