Oud-Charlie Hebdo-journalist zegt Amsterdams debat af om gewapende beveiliging

AMSTERDAM - Zineb El Rhazoui, een journalist die bij het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo werkte ten tijde van de aanslag op die redactie, komt vanavond toch niet spreken in Amsterdam. Door problemen met gewapende beveiliging van El Rhazoui heeft zij besloten niet naar Amsterdam te komen.

Zelf laat El Rhazoui vandaag weten dat ze veertig minuten voordat ze in de trein zou stappen te horen kreeg dat de Nederlandse overheid haar persoonlijk bewaker geen vergunning wilde geven voor het dragen van een vuurwapen. Ze heeft daarom besloten niet naar Nederland te komen.

Verzoek voor beveiliging laat binnen

Volgens het debatcentrum zelf is de beveiliging van de journalist de toegang tot Nederland geweigerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Maar dat is volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema een verkeerde lezing. Hij zegt verbaasd te zijn over de reactie van De Balie en het besluit van El Rhazoui zelf.

"De Amsterdamse driehoek heeft maanden geleden al aan De Balie aangegeven dat persoonsbeveiliging via de ambassade van het land van herkomst geregeld moet worden." Maar pas gisteravond om 23.00 uur kwam het verzoek voor beveiliging binnen, vertelt hij.

Beveiliging door politie

De driehoek heeft samen met de NCTV alsnog de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen. "De persoonlijke beveiliger mocht zelfs bewapend meereizen tot aan CS. Daarna zou mevrouw bewapend beveiligd worden door de politie zolang haar verblijf zou duren." De beveiliging van El Rhazoui is volgens hem nooit de toegang tot Nederland ontzegd.

Tijdens de aanslag van 2015 op de redactie van Charlie Hebdo kwamen in totaal twaalf mensen om het leven. El Rhazoui werkte voor het blad, maar was op het moment van de aanslag niet in Parijs. De journalist wordt op regelmatige basis met de dood bedreigd. In De Balie zou ze komen spreken op het festival Celebrating Dissent.