Vijfhonderd provinciale monumenten krijgen een eigen schildjes

ASSENDELFT - Noord-Hollandse monumenten dragen vanaf vandaag een speciaal schildje. De provincie wil zo de vijfhonderd monumenten extra in het zonnetje zetten. De watertoren bij Assendelft kreeg vandaag als eerste een schildje opgeschroefd. Gedeputeerde Zita pels beklom de trappen, genoot van het uitzicht en bepleitte en passant het hergebruik van monumenten.

Er zijn duizenden monumenten in Noord-Holland. Aan Rijksmonumenten alleen al zijn het er 14.000 waarvan 8000 in Amsterdam. Daarnaast heb je gemeentelijke monumenten en dus ook provinciale monumenten.

"Het is van belang dat de eigenaren en gebruikers van die monumenten weten dat ze door de provincie worden ondersteund, vandaar dat schild", zegt Pels. "De beste garantie voor het verdere behoud van een monument na restauratie is hergebruik. Dan weet je dat het ook op de lange termijn wordt onderhouden."

Hergebruikers

Robert Vonk en Rogier van de Weerd zijn van die hergebruikers. Met hun media en reclame-bedrijf I-MOR zitten ze op de zesde verdieping van de watertoren. "Regelmatig zitten we even een kwartiertje naar buiten te kijken, zo prachtig is het", zegt Rogier.

Dat het werken in een monument ook zo zijn beperkingen heeft, hebben ze bij de inrichting van het kantoor ook gemerkt. Robert: "Er zijn in dit ronde gebouw weinig rechte muren waar je stellingkasten tegenaan kunt zetten. En voor de leidingen mochten we alleen in de vloer frezen, niet in de muren.

Hele leven

Maar daarvoor krijg je heel veel terug: een karaktervolle werkplek die echt uniek is. En als Zaankanters fietsen we ons hele leven al langs deze toren, dus toen we twee jaar geleden de kans kregen om hier te gaan zitten was dat meteen een beklonken zaak".

De provincie heeft ook een wegwijzer opgesteld voor eigenaren en gebruikers van monumenten over hoe zij hun voordeel kunnen doen met de regelingen en subsidies die er bestaan om het behoud van monumenten te stimuleren.