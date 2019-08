WK beroepswedstrijd zit erop: "Moeilijk opboksen tegen grote landen”

WEST-FRIESLAND - Het was ploeteren, hard werken en soms zelfs afzien - maar het WK Worldskills in Rusland zit erop. De wedstrijd in het beroepsonderwijs blijkt er één van hoge concurrentie. "Als klein land moet je opboksen tegen de grote op deze aarde zoals China en Rusland en dat is erg moeilijk", vertellen deelnemers Jasper Panis uit Hoogwoud en Fabienne Bakker uit Alkmaar.

Gastvrouw Fabienne Bakker uit Alkmaar studeert aan het Nova College in Haarlem en deed dit jaar voor de tweede keer mee. Ze werd zevende en ontving de Medal of Excellence. Een prijs waar ze ontzettend trots op is. "Ik had dit niet verwacht, tussen al die grootheden en grote landen", vertelt ze aan NH Nieuws.

Kok Jasper Danis uit Hoogwoud studeert aan het ROC in Amsterdam en deed dit jaar voor de eerste keer mee, nadat hij al wel Nederlands Kampioen kok in het beroepsonderwijs werd. Hij werd dertigste in Rusland. "Ik heb een mooie Nederlandse titel behaald, maar had op het WK wel ingezet op een hogere plaats."

Maar een klein landje

Het blijkt voor Jasper en Fabienne een strijd te zijn geweest om te kunnen opboksen tegen de grotere landen die mee hebben gedaan. "Als je kijkt wat daar voor een geld en tijd en aandacht in hun training wordt gestopt, dan zijn wij maar een klein landje", vertelt Jasper.

Woordvoerder van Worldskills Nederland Twan Stemkens snapt het gevoel wat de Nederlandse kandidaten kunnen hebben. "Er zit een batterij van bedrijfsleven achter in een land als China, waar er veel geld in deze wedstrijd wordt gepompt om de beste te worden. In China, Korea en Rusland worden sommige kandidaten al drie jaar van tevoren klaargestoomd en fulltime getraind, om te kunnen winnen. In Nederland krijgen we budget van het Ministerie van Onderwijs, maar zijn we voor aanvullende activiteiten ook afhankelijk van dergelijke sponsors", vertelt hij. "Daar zit inderdaad een factor in die beperkend kan zijn."

Minder bekendheid

Het Worldskills kampioenschap is nog lang niet zo bekend in Nederland als in andere landen. Volgens Jasper en Fabienne zien ze dit terug in de trainingen die er voor buitenlandse collega's wordt geregeld. "Uitwisselingsprojecten, studeren in het buitenland om hun kunsten te leren, je zichtbaar maken bij de buurlanden. Het speelt volgens mij allemaal mee bij die uiteindelijke puntentelling", vertellen ze.

Vakmanschap staat voorop

"Maar uiteindelijk gaan we hier heen voor vakmanschap en niet om geld te investeren om puur die medaille te halen", zegt Stemkens. Ook Fabienne en Jasper kijken terug op 'de meeste leerzame periode uit hun leven'. "Ik ben een betere kok dan ik ooit ben geweest, en dat komt door deze wedstrijd", zegt Jasper. "Ik heb zo ontzettend veel geleerd en had het voor geen goud willen missen", vertelt Fabienne.

Maar of de banen voor het oprapen liggen, omdat ze hebben meegedaan aan het WK, is de vraag. "Wij zien ze als helden van hun vak, als helden van hun regio", zegt Stemkens. "Maar hier worden ze niet zo op handen gedragen als in Amerika en China. Daar is het aanzien van deze wedstrijd groter en hebben ze een baan voor het leven als ze meedoen aan Worldskills."