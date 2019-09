De rattenvanger van Engewormer schiet in één keer raak

WIJDEWORMER - Het lijkt cru maar diervriendelijker kan het niet. Dat vindt rattenvanger Boyd Meyer uit Zaandam. Sinds een jaar schiet hij op twee boerderijen in Wijdewormer met een luchtdrukgeweer op ratten. Vanaf twintig meter kan hij ze raken tussen de ogen of in het hart met behulp van een infraroodcamera. Zo zijn de dieren op slag dood. Per geschoten rat krijgt hij een tientje. Niet veel, maar Boyd loopt graag in en rond de boerderij.

"Het is de meest vriendelijke manier waarop de rat doodgaat zonder nevenschade", vertelt hij. De knal die bij het schieten vrijkomt, is niet erg hard. "Dit schrikt ook geen dieren af. De kippen blijven rustig zitten", verklaart hij.

Met zijn geweer in aanslag zoekt hij in de stallen naar ratten. Of beter gezegd naar sporen van ratten. "Ze zoeken altijd naar voedsel", weet Boyd. "Waar kippen zijn is voer, en waar voer is zijn ratten", zegt hij op Cruijffiaanse wijze.

Lees ook: Hilversummers hopeloos door rattenplaag: "Ben als de dood in mijn eigen huis"

De ratten zijn heel vroeg in de ochtend het meest actief. Maar ook als het gaat schemeren en 's nachts. "En het voordeel van 's nachts jagen is dat ze mij niet zien en ik dus veel vrijer ben om ze te vinden," licht Boyd toe.

Rattenoverlast

Benno de Hertog van zorgboerderij Watervliet is erg blij met het werk van Boyd: "We hadden nogal wat rattenoverlast. We zijn een biologische boerderij en wilden dus geen gif gebruiken. Met klemmen lukt het niet want de ratten worden te slim en lopen er omheen." Sinds Boyd is gekomen en er aantal heeft geschoten, is er nauwelijks nog overlast. "Het lijkt erop dat de rest is gevlucht", zegt Benno.

Boyd kan nog wel wat meer klanten gebruiken en de wet biedt hem een helpende hand want over een paar jaar wordt gif voor ratten verboden. Dan is het afschieten van ratten misschien wel de enige manier om een plaag te bedwingen.