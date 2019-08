Zwemjuf Astrid (51) neemt na dertien jaar afscheid: "Ik ga de kinderen zó missen"

WORMER - Astrid Bakker (51) neemt na dertien seizoenen afscheid als zwemjuf bij zwembad Het Zwet in Wormer. De Purmerendse vertrekt naar een zwembad in Amsterdam, om daar hopelijk les te gaan geven in zeemeerminzwemmen. "Dat past wel bij me, ik sta hier een beetje bekend als een feestneus."

Het zwembad kondigde het vertrek van de geliefde zwemjuf aan op Facebook. Tientallen mensen reageren dat ze het jammer vinden dat Astrid weggaat. Morgen is ze nog één keer aanwezig bij het afzwemmen, maar daarna is het over en uit in Wormer.

In de dertien seizoenen die ze in het buitenbad heeft gewerkt, heeft ze van alles meegemaakt. Vooral het verhaal van een meisje dat absoluut niet door het gat durfde te zwemmen, is haar bijgebleven. "Wat ik ook probeerde, ze wilde echt niet. Maar ineens kreeg ik toch een goed idee. Haar broertje leerde op dat moment zwemmen in een ander bad. Ik heb hem uit het water geplukt en door het gat laten zwemmen. Daarna durfde ze ineens wel."

Lees ook: Droom gehandicapte Claudy komt uit: zeemeermin voor een dag

Werken met kinderen vindt ze heerlijk. "Ze trekken zich van niemand wat aan en zijn heel eerlijk. En ik kan tijdens mijn werk ook zelf lekker het kind uithangen. Op het moment dat ze niet luisteren ben ik de strenge badjuf, maar ik hou er ook van om gek met ze te doen."

Overstap naar binnenbad

Na dertien jaar is het voor Astrid tijd voor een nieuwe uitdaging; werken in het binnenbad van het Bijlmer Sportcentrum. "Ik word ook een jaartje ouder en de voorbereidingen die je moet treffen voor een buitenbad zijn zwaar. We zijn alleen open tijdens het zomerseizoen, maar toch kan het flink koud zijn in het water, vooral als het regent."

Haar nieuwe baan heeft een aantal voordelen. "Ik ga straks binnen werken en ik krijg een contract voor meerdere dagen per week. En ik kan het werk daar het hele jaar door doen. Maar op de fiets naar mijn werk gaan en het uitzicht dat ik hier heb vanaf de toren, ga ik echt wel missen."

Lees ook: Nieuwe rage: leren zwemmen als een echte zeemeermin

Zeemeerminzwemmen

Astrid hoopt in Amsterdam op de korte termijn les te gaan geven in zeemeerminzwemmen. Vooral meisjes vanaf 12 jaar melden zich daar volgens haar steeds vaker voor aan. "Zwemmen in zo'n pak is zo makkelijk nog niet. Je moet wel weten hoe je je benen moet bewegen, anders zak je naar de bodem. Trappelen kan niet. Maar het is wel heel leuk."

Hoewel ze razend enthousiast is over het zeemeerminzwemmen, zal ze ook altijd gewone zwemles blijven geven. Ze heeft vooral veel zin in de nieuwe uitdaging. "Maar ik ga mijn collega's en de kinderen zó missen. We hebben veel vaste klanten en daar bouw je toch een band mee op."