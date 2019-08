Volgende week lange stakingen KLM-personeel op Schiphol

SCHIPHOL - Het ultimatum moet nog aflopen, maar voor vakbond FNV is al duidelijk dat er volgende week lange stakingen op Schiphol komen van het KLM-personeel. De bonden en KLM worden het maar niet eens over een vernieuwd loonbod. Veruit de meeste KLM-medewerkers die lid zijn van een vakbond, zijn dat bij FNV. De stakingen komen bovenop de acties van de beveiligers die op zondag willen staken.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Om 17.00 uur vanmiddag loopt het tweede ultimatum van vandaag af dat vakbond FNV aan de luchtvaartsector heeft uitgedeeld. Om 12.00 uur verstreek al het ultimatum voor Schiphol dat van FNV moet ingaan op de CAO-eisen voor beveiligers die de bond aan de luchthaven stelt. Schiphol lapte het ultimatum aan haar laars en stapt vanmiddag om 16.00 uur naar de rechter om aangekondigde stakingen van zondag te voorkomen.

Intussen bereidt FNV ook stakingen voor van het bagage-, platform-, cargo-, sleep- en technisch personeel van KLM. Die zullen volgens FNV-campagneleider Joost van Doesburg volgende week plaatsvinden en worden 36 uur van tevoren aangekondigd. Het KLM-personeel zal per staking het werk twee uur lang neerleggen, met vertragingen en annuleringen als gevolg.

Verworpen

KLM heeft gistermiddag de bonden nog een nieuw loonvoorstel gedaan, maar al voor het ultimatum is afgelopen heeft FNV het loonbod verworpen. Volgens Van Doesburg zijn de voorstellen van KLM zelfs een verslechtering ten opzichte van de vorige CAO voor het grondpersoneel.

KLM probeert momenteel met piloten, cabinepersoneel en mensen die op de grond werken tot nieuwe CAO-afspraken te komen. In het nieuwste voorstel werd het loonbod verhoogd en de looptijd verlengd. Concreet biedt KLM nu een CAO voor drie jaar waarin medewerkers in totaal 6 procent meer loon krijgen in drie stappen. Cabinevakbond VNC heeft het nieuwe voorstel van KLM nog in beraad.

Niet naar de rechter

Een woordvoerster van KLM zegt tegen NH Nieuws dat de maatschappij niet naar de rechter zal stappen om de stakingen te voorkomen, maar nog steeds op een reactie van FNV wacht. KLM hoopt weer spoedig om tafel te kunnen met de bonden. Schiphol laat NH Nieuws weten ook niet naar de rechter te gaan als het KLM-grondpersoneel volgende week het werk wil neerleggen.