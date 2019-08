AZ loot Manchester United, FC Astana en Partizan in de Europa League

MONACO - AZ heeft vrijdagmiddag te horen gekregen wie de tegenstanders zijn in de Europa League. De Alkmaarders mogen aantreden tegen Manchester United, FC Astana uit Kazachstan en Partizan uit Servië. Donderdagavond plaatste de ploeg van Arne Slot zich in een tumultueus duel voor het toernooi door Antwerp uit te schakelen (1-4 na verlenging).

48 ploegen werden in Monaco verdeeld over twaalf groepen. AZ kwam terecht in pot vier en kon daarom een zware loting verwachten.

Doordat er in het eigen stadion niet gespeeld kan worden, kan AZ bij de thuiswedstrijden terecht in het stadion van ADO Den Haag.

PSV en Feyenoord kregen ook hun tegenstanders te horen. De Eindhovenaren mogen spelen tegen Sporting (Portugal), Rosenborg (Noorwegen) en LASK Linz (Oostenrijk). Feyenoord zag FC Porto (Portugal), Young Boys (Zwitserland) en Rangers FC (Schotland) uit de balletjes verschijnen.

De groepsfase van de Europa League begint op donderdag 19 september.

De volledige loting: