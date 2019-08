Sam (10) raakt buiten bewustzijn in het water: heldentweeling schiet te hulp

BROEK IN WATERLAND - Sam van Loenen uit Broek in Waterland heeft zijn leven misschien wel te danken aan de tweelingbroers Manou en Mo Liesker. De 10-jarige jongen sprong onlangs met het lekkere warme weer in het water vanaf de Hellingbrug, maar belandde met zijn gezicht op een houten paal en raakte buiten bewustzijn.

Sam maakte een achterwaartse salto, toen het misging. "Toen belandde ik dus met mijn neus op zo'n houten paal en door de klap was ik bewusteloos. In het begin deed het niet zoveel pijn, maar het was een beetje raar toen er allemaal bloed kwam", vertelt Sam tegen NH Nieuws.

Als niemand had ingegrepen, had het voor Sam heel anders kunnen aflopen. Gelukkig voor hem schoten de tweelingbroers Manouk en Mo hem gelijk te hulp. Sam bloedde hevig, vertellen ze. "Ik dacht echt, dit kan heel erg fout gaan. Hij was helemaal verbaasd en wist gewoon niet wat er aan de hand was", zegt Mo.

Volgens artsen heeft Sam heel veel geluk gehad. Naar omstandigheden gaat het goed met hem; zijn neus is niet gebroken. Van zijn actie heeft hij erg veel spijt. "Het is ook gevaarlijk. Ik probeerde het maar gewoon een keer. Ik ga het nooit meer doen."