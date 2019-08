Kroegbazen Volendam zetten zich schrap voor komst NAC-supporters: "Ik hou m'n hart vast"

VOLENDAM - Bijna 1.500 supporters van NAC Breda marcheren vanmiddag en vanavond door het vissersdorp vanwege de wedstrijd tegen FC Volendam. Horecaondernemers maken zich zorgen over hoe de avond gaat verlopen met die stroom aan NAC-fans. Twee jaar geleden ging het bezoek van de Bredanaars aan Volendam nog gepaard met een vechtpartij, ingegooide ruiten en een arrestatie.

Zo werden er bij een horecagelegenheid in de buurt van Café De Boer in de haven van Volendam negen ruiten ingeslagen. Kees de Boer, voormalig eigenaar van het café, kan zich de avond nog goed herinneren. "Er was bijna geen ruimte voor de supporters. Alle terrassen zaten vol en de sfeer voelde niet prettig", aldus Kees de Boer tegen NH Nieuws.

Niet alleen sneuvelden er ramen. Supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist en er werd zelfs een horecamedewerker in zijn gezicht geslagen. Er werd een Bredanaar aangehouden.

'Hou mijn hart vast'

Kees de Boer heeft zijn café inmiddels verkocht aan een andere eigenaar, maar heeft nog veel contact met andere horecaondernemers in het dorp. "Ik sta ervan te kijken dat de gemeente vrije toegang verleent aan de supporters. En met mij velen anderen. Er zijn vandaag nog veel dagjes mensen die lekker willen genieten van Volendam en dan lopen er massa's mensen ineens door het dorp. Ik hou mijn hart vast", licht De Boer zijn zorgen toe.

Even verderop, bij restaurant Le Pompadour, hebben ze een duidelijk beleid voor de supporters vanavond: "Ze komen er gewoon niet in. Dat doen wij nooit met grote groepen fans. En als ze wel wat willen bestellen, hebben wij grote mannen die ze weer terug op straat zetten", aldus een medewerker van restaurant La Pompadour.

'Geen enkel risico'

De eigenaar van café Ome Jan weet te melden dat er stewards van NAC vanavond meelopen in het feestgedruis om alles in goede banen de leiden. "Toch hebben wij twee jaar geleden besloten om alleen voor supporters van Volendam onze deuren te openen. Voor vanavond hebben we een portier ingehuurd die alle andere fans, van welke club dan ook, op straat zetten", aldus de eigenaar. "We nemen geen enkel risico."

De supporters zijn vanaf 17.00 uur welkom in het dorp. De wedstrijd in de eerste divisie begint om 20.00 uur.