HUIZEN - Agenten hebben vanmiddag een lichaam gevonden in een geparkeerd bestelbusje aan de Zuiderzee in Huizen. Na het eerste politieonderzoek zijn er geen vermoedens van een misdrijf.

De meldt de politie op Twitter. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. "Dat gaan we nu uitzoeken", laat een woordvoerder weten.