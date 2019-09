Haarlemse ondernemers verzinnen creatieve manier van winkelen: "Het moet een belevenis blijven"

HAARLEM - Ook in Haarlem staan winkelpanden leeg, maar nog steeds geldt de hoofdstad van Noord-Holland als dé plek waar je fijn kan shoppen. En dat is mede dankzij de kleine winkeliers, die creatief zijn met de klant achter de computer thuis vandaan lokken.

Het is druk in de cadeauwinkel annex lunchroom De Wereld van Jansje. Medewerkers met een beperking begroeten je bij de deur, met de grootste glimlach helpen ze je bij de kassa en achterin de winkel krijg je hun zelfgebakken appeltaart geserveerd. Met soms een knuffel erbij.

Welkom geheten

"Veel klanten vinden dat plezierig en kennen dat zelfs niet meer. Want dat is niet meer zo normaal, dat je welkom wordt geheten", vertelt bedrijfsleider Ester Gijze. Ook bij haar is de omzet wel teruggelopen. Daarom blijft ze nadenken hoe de winkel nog leuker kan worden gemaakt.

In ieder geval is 'Jansje' dit jaar verkozen tot leukste restaurant van Haarlem, want ook dat is een onderdeel van de belevenis. Die formule wordt door veel Haarlemse ondernemers toegepast, waarmee ze inspelen op de het imago van Haarlem als horeca-stad.

Bord- of kaartspel

In The Boardroom, waar je elk bord- of kaartspel kan kopen, is er cafeetje dat vooral jongeren aantrekt. Want je kan daar met een koffie of een biertje ook lekker gamen, en dan niet via je telefoon of je laptop.

Bedrijfsleider Patrick ten Horn vertelt dat er zelfs spelletjestoernooien worden georganiseerd. Ook is het een geliefde Tinderdate-ontmoetingsplek. "Een bordspelletje spelen, terwijl ze elkaar leren kennen."