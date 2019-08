Geparkeerde auto vliegt in brand in Amsterdam

AMSTERDAM - Een auto die geparkeerd stond in de Katrijpstraat in Amsterdam-Noord is vannacht in vlammen opgegaan.

Rond 01.30 uur schrokken buurtbewoners wakker van meerdere knallen en zagen dat de auto in lichterlaaie stond. Toen brandweer en politie arriveerden sloegen er metershoge vlammen uit het voertuig.

De auto kan als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.