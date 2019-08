Brand in vakantiewoning op Texel

OOSTEREND - In een vakantiewoning in de Texelse plaats Oosterend heeft vanavond enige tijd brand gewoed. Inmiddels is het vuur geblust.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegenover NH Nieuws. Het gaat om een woning aan de Oost, zo meldt de Veiligheidsregio in een tweet.

Al snel was duidelijk dat er niemand meer in de woning aanwezig was. Of de vakantiewoning als zodanig in gebruik is, is bij de Veiligheidsregio niet bekend.





Het vuur is inmiddels geblust, maar de woning nog wel gecontroleerd op eventuele andere brandhaarden. Daarvoor moeten wat sloopwerkzaamheden worden verricht.