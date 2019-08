'Amsterdam wederom veiligste stad van Europa'

AMSTERDAM - Amsterdam is de veiligste stad van Europa, afgaand op de Safe City Index 2019 van het Britse magazine The Economist. Bovendien is Amsterdam volgens de index de op drie na veiligste stad ter wereld.

Alleen Tokio, Singapore en Osaka zijn volgens de lijst veiliger dan Amsterdam. Zaken waarnaar werd gekeken zijn onder meer digitale veiligheid, veiligheid met betrekking tot infrastructuur, veiligheid wat betreft gezondheid en persoonlijke veiligheid.

Drugsgebruik

Onder die laatste noemer valt onder meer de mate van drugsgebruik. In het licht van het gisteren verschenen rapport 'De achterkant van Amsterdam', mag het verrassend heten dat op Kopenhagen en Stockholm na ook op dat vlak Amsterdam als veiligste stad van Europa geldt.

Bij de vorige Safe City Index, in 2017, werd Amsterdam eveneens aangemerkt als veiligste stad van Europa. Toen werd de stad echter zesde wereldwijd. Inmiddels is Amsterdam op die lijst Toronto en Melbourne voorbij.

De goede score in de index voor Amsterdam bleef ook niet onopgemerkt bij burgemeester Halsema. 'Kijk! Het afgelopen jaar is Amsterdam twee plaatsen gestegen op de ranglijst van veilige steden', plaatste zij op haar Instagram-pagina.