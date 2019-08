Dit doet vermoeidheid met je rijvaardigheid: NH-verslaggever zwalkt over circuit

NOORD-HOLLAND - Een op de vijf verkeersongelukken in de provincie Noord-Holland is het gevolg van vermoeidheid. Toch wordt het effect van vermoeidheid op de rijvaardigheid door veel automobilisten onderschat. NH-verslaggever Rogiér Dankerlui kroop daarom in de huid van een vermoeide automobilist.

Plaats van handeling is een speciaal testcircuit in Lelystad, waar Dankerlui eerst 'moe wordt gemaakt'. "Ik kreeg in totaal vijftien kilo gewichten aan mijn rechtervoet, linkerarm, om mijn middel en op mijn hoofd om zware vermoeidheid te simuleren", vertelt hij over de ervaring.

Sebastiaan van de Pol, organistor van de simulatie, vult aan: "En dan hebben we ook nog een bril opgezet die micro-slaapjes simuleert. Die ontneemt je dus echt even het zicht: alsof je ogen enkele seconden dichtvallen. En dan weet je: als ik vermoeid ben, dan zet ik mijn auto aan de kant."

'Even goed opletten'

"Het is inderdaad even goed opletten", concludeert Dankerlui. "Als je vermoeid bent, is het beter om direct te stoppen met rijden!" Hoewel hij de auto niet in ieder bocht op het ciruit hield, bracht hij de test er zonder kleerscheuren vanaf.

De simulatie is ontwikkeld door autofabrikant Ford en het Meyer-Hentschel Instituut. Bezoekers van het evenement Driving Skills for Life kunnen dit weekend ook testen hoe ze rijden met slaapgebrek. De locatie is het rijvaardigheidscentrum aan de Talingweg in Lelystad.