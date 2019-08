Man (51) zwaar toegetakeld op straat in Amsterdam-West

AMSTERDAM - Ee 51-jarige man is afgelopen dinsdag ernstig mishandeld in Amsterdam-West. Hij liep rond 22.30 uur door de Cabralstraat, vlak bij het Mercatorplein, toen hij in zijn werd aangevallen door vier of vijf personen.

Het slachtoffer werd midden op straat geschopt en geslagen. Na de mishandeling liepen de verdachten in de richting van het Surinameplein.

Ziekenhuis

Een omstander sloeg alarm bij de politie. Ook werd een ambulance gebeld, die het slachtoffer naar het ziekenhuis bracht.

De politie is nu dus op zoek naar de daders van de mishandeling en vraagt mensen die meer informatie kunnen geven om contact op te nemen.