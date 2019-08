AZ in tumultueus duel langs Antwerp en door naar de groepsfase

BRUSSEL - Lang zag het er niet naar uit, maar AZ is er donderdagavond in geslaagd om ten koste van Antwerp de groepsfase van de Europa League te bereiken. In een tumultueus duel wonnen de Alkmaarders na verlenging met 4-1.

AZ begon het duel met één wijziging in de basis ten opzichte van vorige week. Stijn Wuytens keerde terug van een blessure en vormde samen met Ron Vlaar het centrum. Met de Belg in de basis kwam AZ niet goed uit de startblokken. Tweemaal was Antwerp in de openingsfase dichtbij de openingstreffer, maar AZ-keeper Bizot voorkwam met goede reddingen dat de Alkmaarders vroeg op achterstand kwamen.

Uitblinkende Bizot

De grootste kans van de eerste helft was in de vierendertigste minuut, wederom voor Antwerp. Ron Vlaar gleed uit waardoor Refaelov een niet te missen kans kreeg aangeboden maar ook zijn inzet werd gekeerd door de zeer sterk spelende Bizot.

Rood Mbokani

Een minuut later werd AZ de helpende hand toegestoken. Mbokani haalde hard door op Jonas Svensson en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Sidiropoulos en zo moesten de Belgen al vroeg in de wedstrijd met tien man verder.

Kopkans Boadu

Gesteund door het nummerieke voordeel groeide AZ in de wedstrijd en dat leidde na een kwartier spelen in de tweede helft tot de eerste grote kans voor AZ. Na een knappe voorzet van de ingevallen Sugawara kon Myron Boadu vrij inkoppen, maar zijn inzet ging ruim een meter over.

Lat

Niet veel later was AZ wederom dichtbij een treffer. Nu was het Calvin Stengs die zich met een goede actie vrij speelde maar zijn uithaal belandde vervolgens onfortuinlijk op de lat. En zo bleef het lang 0-0 staan op het scorebord, en was de spanning om te snijden.

1-0 Antwerp

Ondanks het Alkmaarse veldoverwicht in de tweede helft kwam AZ toch op achterstand. Uit de counter kopte Lamkel Ze de bal achter Bizot, en konden de ruim 20.000 meegereisde supporters van Antwerp uit hun dak gaan. Maar na het vreugde moment moesten diezelfde supporters even ademhalen, want omdat ook Lamkel Ze vanwege onregelementair juichen een tweede gele kaart kreeg moesten de Belgen met negen man verder.

Grote kansen

Tegen de negen Belgen kregen de Alkmaarders grote kansen. Myron Boadu had tot twee maal toe de mogelijkheid om te scoren, maar de jonge spits verzuimde om de hem geboden kansen af te maken. En zo leek AZ het duel onverdiend te gaan verliezen maar in de negentigste minuut was het uiteindelijk toch raak. Met een geplaatst schot in de verre hoek schoot Calvin Stengs raak en schoot AZ daarmee in extremis naar de verlenging.

Druijf

In de verlenging was er een Alkmaarse omsingeling en kreeg AZ kans op kans op kans. De verlossing kwam er uiteindelijk toch. Spits Ferdy Druijf maakte de 1-2 en dat was de eerste officiële treffer voor de in Uitgeest geboren speler.

Penalty

Daarna was het verzet gebroken bij de Belgen en kon Boadu in de volgende aanval slechts onregelementair gestopt worden. Aanvoerder Teun Koopmeiners schoot de gegeven penalty onberispelijk raak en zette zo de 1-3 stand op het scorebord. Na de 1-4 van Gudmundsson op aangeven van Idrissi werd het duel stilgelegd, omdat supporters het veld dreigden te bestormen. Nadat het duel werd hervat, kwam er geen verandering meer in de score.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Druijf/67), Vlaar, Wuytens (Sugawara/53) , Wijndal; Midtsjo, Ouwejan (Gudmundsson/46), Koopmeiners; Stengs, Boadu (Clasie/111), Idrissi

Opstelling Antwerp: Bolat; De Laet (Quirynen/104), Seck, Batubinsika, Juklerod; Haroun, De Sart (Baby/100), Rodrigues (Hongla/71), Rafaelov (Arslanagic/80), Lamkel Ze; Mbokani