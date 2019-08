Zaanse politiek blij met deelname staatswiet-experiment: "Dit wilden we al zeer lang"

ZAANSTAD - De gemeenteraad van Zaanstad is blij dat de gemeente is geselecteerd voor het staatswiet-experiment, waarbij coffeeshops uitsluitend door de staat geteelde wiet mogen verkopen. Zaanstad is een van de tien gemeenten in ons land die vanaf 2021 meedoen aan de proef. De twee Zaandamse coffeeshops moeten verplicht meewerken.

Jan de Vries is raadslid van D66 en 'erg blij' met de proef, zo laat hij desgevraagd weten. "Met alle partijen hier wilden we dit al zeer lang." Ook landelijk heeft D66 zich hard gemaakt voor het experiment.

Volgens De Vries kan er met het experiment een eind worden gemaakt aan de criminaliteit die gepaard gaat met de lucratieve illegale wietteelt. "Als ik zie hoe hier in de Zaanstreek jonge drugskoeriers in splinternieuwe auto's rondrijden, dan vraag je je af hoe ze aan dat geld komen. Dat wordt ongetwijfeld in de drugswereld verdient."

'Legale wiet is eerlijker'

Ook menig Zaankanter juicht de proef toe. "Het is veel eerlijker als je weet dat de wiet legaal is", zegt een man. Of het ook gaat werken en de criminaliteit daadwerkelijk zal terugdringen - zoals het Rijk beoogt - zal moeten blijken.

Twee tienermeisjes denken van niet. "Criminaliteit zul je niet tegenhouden", aldus een van hen. Volgens de twee zet de overheid illegale wietkwekers hiermee in ieder geval niet buitenspel. "Er zijn zoveel mensen, en ze zullen het toch wel doen."

'Niet ingelicht'

De Zaanse coffeeshophouders wilden eerder vandaag nog niet reageren op het nieuws dat hun gemeente is geselecteerd. Wel lieten enkele van hen via hun advocaat weten dat ze niet door de gemeente zijn ingelicht over deelname aan het experiment, en pas gisteren via de media vernamen dat ze vanaf 2021 verplicht worden staatswiet te verkopen.