Groen keycord is uitkomst voor 'onzichtbaar beperkten' op Schiphol: "Maakt ze zichtbaar"

SCHIPHOL - Op Schiphol wordt enthousiast gereageerd op een nieuw hulpmiddel dat reizigers met een onzichtbare beperking, zoals autisme of doofheid, door de drukte moet helpen. Volgens de luchthaven hebben sinds maandag zeker vijftig passagiers een groen keycord opgehaald, dat ze herkenbaar maakt voor beveiliging, douane en marechaussee.

Het initiatief van het groene keycord komt van Hoofddorper Kees Hoekstra. Zijn populaire Facebook-pagina en boekje 'Vliegen met autisme' is al jaren een hulpmiddel voor ouders met kinderen met autisme. Hoekstra zelf heeft een dochter met autisme en weet hoe ingewikkeld het kan zijn om met haar de drukte op Schiphol te trotseren.

Hetzelfde keycord bleek al een succes op Engelse luchthavens. Voor Schiphol bewijs genoeg om de herkenbare groene sleutelhanger ook bij de eigen assistentiebalies te gaan verstrekken. Volgens Peggy Louwaars van Axxicom, dat voor Schiphol alle passagiers met beperkingen begeleidt, bleek het keycord al snel na de introductie afgelopen maandag een succes.

Meer tijd en rust

"Wij zijn al in maart van dit jaar begonnen om de duizenden medewerkers van douane, beveiliging en Koninklijke Marechaussee te informeren over het keycord", aldus Louwaars. "Dankzij het keycord herkennen deze medewerkers een passagier met een onzichtbare beperking sneller en kan hij of zij met bijvoorbeeld met meer tijd en rust geholpen worden."

Het tonen van het keycord geeft een passagier met autisme of andere onzichtbare beperking geen voorrang. "Daarmee zouden we misbruik mogelijk stimuleren", zegt Manon de Ruiter van Schiphol. "Het is een passagier die net als alle anderen door security en marechaussee wordt geleid. Alleen is het herkenbaar dat hij misschien een andere gebruiksaanwijzing heeft."

Olievlek

Kees Hoekstra is blij met de succesvolle introductie van het keycord. Na de Engelse luchthavens en Schiphol volgen binnenkort Brussel en Oslo Airport. Maar wat Hoekstra betreft spreidt het zich als een olievlek, 'zodat het straks een geaccepteerd iets is binnen de luchtvaart en alle internationale luchthavens'.